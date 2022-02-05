Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı.

Soruşturma, Küçükkuyu'da yaşayan bir kişinin geçen temmuz ayında alınan ifadesi üzerine başlatıldı.



İfadesine başvurulan kişi; yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde bir belediye memurunun kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını iddia ediyordu.



Cengiz Balkan

Dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belediye binasına gitti.



"İrtikap" suçunu işledikleri iddia edilen Belediye Başkanı Balkan, Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E. gözaltına alındı.



Adli işlemleri devam ediyor.