Kudüs için acil toplantı: Terör devleti İsrail barışa en büyük engel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet İşleri Bakanları, Başkanları ve Başmüftüleriyle “Mescid-i Aksa ve Kudüs” gündemiyle ‘Acil Kudüs Toplantısı’ düzenlendi.



Toplantının sonuç bildirgesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıkladı.



Bildirgede, "İsrail'in Kudüs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir" ifadelerine yer verildi.



Kudüs meselesinin sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesi olduğu belirtilen bildirgede şunlar kaydedildi:



"İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır.

İslam coğrafyasında Kudüs ve Mescid-i Aksa duyarlılığını canlı ve güçlü tutmak için Kudüs ziyaretleri teşvik edilecek ve ortak çalışmalar yapılacaktır. Kudüs davasını tüm dünyaya duyurmak ve geleceğe taşımak için İslam ülkelerinde Kudüs Araştırma Merkezlerinin kurulması için iş birliği ile çalışmalar yapılacaktır."