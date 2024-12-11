Kuduz can aldı: 9 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü

Şanlıurfa'da bir süredir kuduz tedavisi gören, 9 yaşındakin Muhammed Muaz hayatını kaybetti.

Kuduz can aldı: 9 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü

Şanlıurfa’da tedavisi gören Suriye uyruklu Muhammed Muaz, durumu kötüleşince dün ambulans helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne getirildi.

Muaz, dün akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhammed’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

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