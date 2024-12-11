Kuduz can aldı: 9 yaşındaki Muhammed'in acı ölümü

Şanlıurfa’da kuduz tedavisi gören Suriye uyruklu Muhammed Muaz, durumu kötüleşince dün ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne getirildi.



Muaz, dün akşam saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Muhammed’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.