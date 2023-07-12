Kuduz köpek saldırısı sonrası ölüm

Şanlıurfa'da kuduz nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Siverek ilçesinde mimar olan Lütfü Seray isimli vatandaş bir köpeğin saldırısına uğradı.
Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kuduz teşhisi konulan genç mimar, Gaziantep’e sevk edildi.
Gaziantep’te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek.
KURTULMA ORANI ÇOK DÜŞÜK
Uzmanlar dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15 ila 17 arasında vaka bulunduğunu belirtiyor.
GEÇEN YIL DA ÖLÜMLÜ VAKA
Bitlis'te geçen yıl kasım ayında iki çocuğa saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlenmişti. Yapılan testlerde kanunda kuduz virüsüne rastlanan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti.
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