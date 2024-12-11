Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz nedeniyle öldü.

Şanlıurfa’da kuduz hastalığı nedeniyle tedavi altında bulunan yabancı uyruklu Muhammed Muaz, aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.