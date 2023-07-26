Kuduzdan ölümde ihmal iddiası | Ölen mimarın yakınlarından suç duyurusu

"PSİKOLOJİK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Aşıların yapılmasına rağmen kardeşinin vücudunda uyuşmalar olduğunu ışık, su ve sesten korkup, duymadığı için bağırmaya başladığını anlatan Kenan Seray, "Kardeşim aşılarını yaptırdıktan sonra 4 kez Siverek Devlet Hastanesi'ne giderek doktorlara şikayetlerini söylüyor. Ama her defasında doktorlar geri kardeşime psikolojik olduğunu söyleyerek kardeşimi gönderiyor. Biz de kardeşimi alarak Diyarbakır’a götürdük ve burada bir dizi muayene olup, tahlil yapıldı ve bir sorun olmadığı söylendi. Bunun üzerine Gaziantep'e götürdük." diye konuştu.



"KUDUZUN ÖLÜMCÜL OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUK"



Gaziantep'te gittikleri özel hastanede de kardiyoloji, nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan ekibin kardeşini muayene ettiğini ve ilk etapta bir sorunla karşılaşmadığını anlatan Seray, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te de tahlil ve tetkiklerde olumsuzluğa rastlanmadı. Ama kardeşimin şikayetlerinin uzun süredir devam etmesinden dolayı doktorlar bize sorular sormaya başladı. Bu süreçte biz köpeğin ısırmasından bahsetmemiştik. Sonra doktorlar Lütfü'nün yüzünde ve kolundaki izleri sorunca köpeğin saldırdığını söyledik. Bunun üzerine doktorlar kuduz üzerine yoğunlaştı ve hızla izolasyonu olan yoğun bakım servisinde tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Hemen boşaltılarak izole edilen bir katta kardeşim yoğun bakım tedavisi görmeye başladı. Biz o zaman durumun ciddiyetinin farkına vardık. O ana kadar kuduzun böyle ölümcül olabileceğini düşünmüyorduk. Kardeşim 10 gün hayat mücadelesi verdi ve sonrasında yaşamını yitirdi. Doktorlar bizlere yapılan uygulamaların yanlış olduğunu Siverek’te ilk etapta gerekli müdahalenin yapılmadığını söylediler."

