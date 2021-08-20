Küfreden arkadaşını öldürdü

İstanbul Bağcılar'da kendisine küfrettiği için kavga ettiği arkadaşını öldüren kişi polise teslim oldu.

NTV Haber - DHA 20.08.2021 - 13:49

Küfreden arkadaşını öldürdü
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İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde Aytaç D. ve Fuat D. isimli arkadaşlar arasında birbirlerine küfürlü konuştukları gerekçesiyle tartışma çıktı.

Aytaç D. sokak ortasında Fuat D.’yi bıçakla kovaladı. Sokak üzerinde bir markete giren ikili kavgaya market içerisinde devam etti.

Market sahibinin araya girmeye çalıştığı olayda ikili marketten çıkarıldı. Ayrılan arkadaşlar bir süre sonra sokakta yine karşılaştı.

Arkadaşı Fuat D.'yi bıçakla yaralayan Aytaç D. olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Fuat D. hayatını kaybetti. Arkadaşının öldüğünü duyan Aytaç D. teslim oldu.

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