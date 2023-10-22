Küfür edince sinirlendi: Kocasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine küfür eden eşine sinirlenen öfkeli kadın eşini bıçakla yaraladı.

Küfür edince sinirlendi: Kocasını bıçakladı

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice mahallesi Demirsoy sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

Birol D.(48) eşi Gönül D.(52)'ye küfür etti. Bu duruma sinirlenen kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini bacağından bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Küfür edince sinirlendi: Kocasını bıçakladı - 1

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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