Küfür edince sinirlendi: Kocasını bıçakladı

Olay, saat 00.30 sıralarında Yenice mahallesi Demirsoy sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

Birol D.(48) eşi Gönül D.(52)'ye küfür etti. Bu duruma sinirlenen kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini bacağından bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.