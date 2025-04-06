Küfürleşme kavgasında kan aktı

Aksaray'da iki kişi arasından küfür nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi üç yerinden bıçaklandı.

Küfürleşme kavgasında kan aktı

Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş kavşağında yolda karşılaşan Nevzat Özdemir ile Ömür S. arasında küfürleşme yaşandı.

Ömür S., Özdemir'e yumrukla, sonra da bıçakla saldırdı. Karın, bacak ve kolundan yaralanan Özdemir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömür S. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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