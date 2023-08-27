Küfürlü konuşan kişiyi uyardı, bıçaklandı

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Bıçaklı saldırı ve kovalamaca güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

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