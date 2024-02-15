Kül Masalı dizisi oyuncuları kimler? (Kül Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

TRT'den yapılan açıklamaya göre Kül Masalı, Giraylı ailesinin tek oğlu olan Arat'ın iş için gittiği Bursa'da Özge Günay ile tanışmasını ve aralarındaki aşkı konu alıyor.

KÜL MASALI DİZİSİ KADROSU



Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi oyuncular da rol alıyor.

