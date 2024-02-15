Kül Masalı'nın Jale'si Başak Gümülcineoğlu kimdir?

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu.Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimi sırasında yaz aylarında Londra, Cenevre ve Brüksel'de yaz okullarında eğitim gördü. Liseden mezun olduktan sonra AFS programıyla burslu olarak bir yıl ABD'nin Kansas eyaletinde bir kasabada liseye devam etti. ABD'de iken bir müzikal oyunda rol aldı ve müzikal tiyatro eğitimine başladı. Geçirdiği rahatsızlık üzerine eğitimini bırakarak Türkiye'ye döndü.



Yükseköğrenimine Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde devam etti. Mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimari tasarım üzerine yüksek lisans eğitimine devam etti ve bir mimarlık bürosunda çalıştı. Yüksek lisans programına devam ederken önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk, ardından Londra'daki LAMDA Oyunculuk Okulu'na kabul edilerek drama ve kamera önü oyunculuk eğitimleri aldı.



Londra'daki eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndükten sonra üç yıl İstanbul Halk Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun sahnelediği, Makedon yazar Dejan Dukovski'nin yapıtından uyarlanan Barut Fıçısı adlı oyunun yanı sıra 2018'de BKM Tiyatrosu'nun sahnelediği Hababam Sınıfı müzikalinde rol aldı. İngiliz çağdaş tiyatro yazarı Morgan Lloyd Malcolm’un yazdığı Yaban Arısı oyununu Türkçeye çevirdi, eser 2019'da İstanbul'da Alt Sahne tarafından sahnelendi.



Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sen Çal Kapımı adlı dizide seslendirdiği, sözleri ve bestesi (Kaya Çandar ile birlikte) kendisine ait olan Sen Çal Kapımı adlı şarkı, Number One Video Müzik Ödüllerinde "En İyi Dizi Müziği" ödülüne değer görüldü.