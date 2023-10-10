Kül olan "kütük ev" ile ilgili soruşturma

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci, Türkiye’nin ise en önemli tatlı su göllerinden biri olan Çıldır Gölü kenarında kurulan iki katlı kütük evde yangın çıktı.



Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde kalan 123 kilometrekare alanı bulunan Çıldır Gölü kenarında Finlandiya’nın Pudasjärvi şehrinden getirilen ağaçlarla birbirine geçme olarak 2016 yılında 2 milyon liraya mal olan ve 2017 yılında hizmete açılan Arpaçay Kütük Ev’de ilk belirlemelere göre şömineden sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı.



Tamamen tahtadan oluşan yapıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.



Enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze 61 kilometre mesafede bulunan butik otel, kafe ve restoran olarak Kars İl Özel İdare bünyesindeki Sarıkamış Dağ A.Ş. tarafından işletilen Kütük Ev’de çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin