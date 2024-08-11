Kula'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kula'da trafik kazası: 2 yaralı

’nın Kula ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Egemen Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara D300 karayolunda seyir halinde olan Fatih H. idaresindeki 34 HVT 617 plakalı otomobil ile şehir merkezinden karayoluna bağlanmak isteyen Yücel Ç. idaresindeki 34 LE 3140 idaresindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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