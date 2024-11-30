Kula'da üç araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 Karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Z.

(62) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ertan A. (61) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen ve arıza sebebiyle karayolunun sağ şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. O esnada karayolunda seyir halinde olan Ramazan İ. idaresindeki TIR ise, çarpışmanın etkisiyle karayoluna savrulan otomobile çarptı.



Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Z. (62), yanında yolcu olarak bulunan Müjgan Z. (60) ve su kanalına uçan TIR'ın sürücüsü Ertan A. (61) ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.