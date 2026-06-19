Kula'da zincirleme kaza. 2 ölü, 4 yaralı
19.06.2026 01:43
Son Güncelleme: 19.06.2026 01:46
Manisa'nın Kula ilçesinde tiner yüklü tırın 2 araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kadir Salmanov idaresindeki tiner yüklü tır, İzmir-Uşak kara yolu Kula ilçesi Kavacık rampasında R.B.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazaya karışan araçlar daha sonra O.A'nın kullandığı tıra arkadan çarparak durabildi. Tiner yüklü tır bariyerleri parçalayarak şarampoldeki evlerin bahçesine devrildi.
Bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Salmanov ve hafif ticari araçtaki yolcu Aytekin Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar R.B., B.K., A.K. ve O.A. Kula ve Salihli'deki hastanelere sevk edildi.