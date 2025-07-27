Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez 2663 Sokak’ta ikamet eden Fatma L., isimli kadının kulağını kene ısırdı. Kene ısırığını fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma L., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yetkililer, kene vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

