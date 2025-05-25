Kulakları ve yüzünün bir kısmı kesilmiş halde ölü bulundu

Denizli'nin Baklan ilçesinde çiftçilik yapan Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Tire'nin hayatını kaybettiğini ve iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi.

VÜCUDUNDA KESİCİ DELİCİ ALET İZİ BULUNMADI

Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.



Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.