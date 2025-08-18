Küle dönen ormanlar yeniden can buluyor

4 yıl önce alevlerle mücadele ettikleri alanı şimdi yeşertmek için mesai yapıyorlar.



Isparta'da 2021 yılında, son yılların en büyük orman yangınlarından biri çıkmıştı.



Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde başlayıp 8 gün süren yangında, yaklaşık bin 400 hektar alan zarar görmüştü.



Yangının ardından Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yoğun rehabilitasyon çalışması yaptı.



500 bin fidanı toprakla buluşturuldu. Bölgenin yeniden canlanmasını sağladı.



Ekiplerin denetimlere sıklıkla devam ettiği bölge, günden güne eski haline yaklaşıyor.

