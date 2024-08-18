Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi

Zonguldak'ta bir apartmanın girişinde park halinde bulunan Mercedes marka otomobil küle döndü. Park halindeki diğer iki otomobilde de yangın sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Ekipler, kundaklama şüphesiyle çalışma başlattı.

Küle dönen otomobilde kundaklama şüphesi

'a bağlı İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak üzerinde saat 04.30 sıralarında yoğun duman ve patlama sesiyle uyanan etkilenen Sahilkent Sitesi sakinleri yangın merdivenlerini kullanarak binayı tahliye etti. Yangının apartmanın girişinde park halinde bulunan otomobilde yaşandığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri dumandan etkilenme ihtimaline karşı hazır bekledi. İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı Mercedes marka otomobil yangında küle döndü. Sağ ve sol tarafında park halinde bulunan diğer iki araçta da maddi hasar meydana geldi. sebebiyle apartmanın dış cephesinde de maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede delil toplayarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bu sırada güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şapkalı bir şüphelinin bidon ile otopark bölümüne girdiğini, ayrılmasıyla birlikte alevlerin başladığını tespit etti. Kundaklama şüphesi üzerinde duran ekipler belirlenen eşkal üzerinde çalışma başlattı.

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