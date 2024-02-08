Kuleye ve uçaklara lazer tutan yolcu gözaltına alındı

Pegasus Havayolları'nın PC-2026 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Antalya seferini yapmak üzere dün saat 21.55'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (SAW) kalkış yaptı.

Kalkıştan kısa bir süre sonra bir yolcunun uçak içerisinden hem SAW Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne hem de diğer uçaklara lazer tuttuğu tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Trafik Kontrolü Merkezi, hem Antalya Havalimanı hem de Pegasus uçağının pilotuyla irtibata geçti ve durumu bildirdi.

Uçaklara lazer tutan yolcu kabin görevlileri tarafından tespit edildi.

Uçak, Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra lazer tutan yolcu gözaltına alındı.

