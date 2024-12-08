Kullandığı çok sayıda ilaç hastanelik etti

Adıyaman’da bir genç rahatsızlığı sebebiyle kullandığı çok sayıda ilaçtan dolayı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kullandığı çok sayıda ilaç hastanelik etti

merkez Ulucami Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında H.T. isimli genç, aldığı çok sayıda ilaçtan dolayı fenalaştı.

Rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan fenalaşan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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