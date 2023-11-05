Kullandığı takside ölü bulundu

Çevredekiler, yol kenarına park halindeki takside şoförün hareketsiz durduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede Ömer Baysal'a ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde kesik ya da darp izine rastlanmadı.



Ekipler, Baysal’ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.



Daha önce kalp sorunu nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden emekli, 2 çocuk babası Ömer Baysal'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.