Kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'da Kahta ilçesi Narlıdere (Bidos) köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlada çalışan Hacı Yusuf Yazan (60) yönetimindeki 27 ARY 983 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Devrilen traktörün altında kalan sürücü Hacı Yusuf Yazan'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Hacı Yusuf Yazan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerince incelemelerde bulunuldu.

Jandarmanın olay yerinde araştırmalarını tamamlamasının ardından Yazan'ın cenazesi Kahta Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.