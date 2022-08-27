Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatında düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirliyor.



Buna göre, gerekli şartları taşıyan eşyaların serbest dolaşıma girişine izin veriliyor.



İthaline izin verilen kullanılmış eşya listesinden "kendinden hareketli delme veya sondaj makineleri" çıkarıldı.