Külotlu çorap cinayeti davası sanığı şarkıcı Seçil Çiftçi, hakim karşısında

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile geçtiğimiz duruşma tahliye edilen babası Cemal Çiftçi katıldı. Semih Sevim'in ailesi ve avukatları da duruşmaya katıldı.



Duruşmada, sanık Seçil Çiftçi'nin adliyede güvenlik görevlisi olan arkadaşı Savaş C. tanık olarak dinlendi. Tanık, Seçil Çiftçi ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve Instagram'daki canlı yayınlarına katıldığını belirterek "Canlı yayınlarında yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söyledim. Canlı yayınlara maktul de katılıyordu. Yayında tehditkâr mesajlar yolluyordu. Ben sanığa kim olduğunu sormuştum. Maktulü engellemesine rağmen başka isimlerle yeniden yayınlara katılıyordu." dedi.



"KENDİMİ KORUDUM"



Tanığın ifadesinin ardından söz verilen sanık Seçil Çiftçi, kendisini korumak istediğini belirterek "Ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum. Günlerce evimin etrafında dolanmış bir insan, ben kimseyi tehdit etmedim. Sadece sosyal medyanın gücünü kullanmak istedim." dedi.



Seçil Çiftçi'nin avukatı da, maktul hakkında hakaret, tehdit ve sükunu bozmak suçlarından şikayetlerde bulunduklarını belirterek bunların celbini ve sanığın tahliyesini talep etti.



BABANIN TEKRAR TUTUKLANMASINI TALEP ETTİLER



Öldürülen Semih Sevim'in ailesinin avukatı, sanık baba Cemal Çifti hakkında verilen tahliye kararının dosyayla bağdaşmadığını söyleyerek "Öldürme saati esnasında iki sanığın da aynı yerde olduğunu gösteren HTS kayıtları var. Her iki sanık aynı yerdeki bazdan sinyal veriyor. Maktulün 80 ayrı yaralanması var. Maktul çok güçlü olmasına rağmen sanıklarda en ufak bir yaralanma yok. Ensesine vurulduktan sonra işkence edilerek öldürülmüştür." diyerek baba Cemal Çiftçi'nin tekrar tutuklanmasını talep etti.



Baba Cemal Çiftçi'nin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.



İddianamede, sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatılıyor. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

