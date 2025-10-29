Kulp ilçesinde çiftçiler ekim mesaisine başladı

İlçede en çok buğday ve arpa ekiminin gerçekleştirildiği tarım arazilerinde çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren römorklara yükledikleri tohumları tarla başlarına taşıyarak çalışmalara hız verdi.

Toprak işlemesinin ardından ekim makinesi ile tohumlar toprakla buluşturuluyor.

Çiftçilerden Mahmut Taş, bu yıl yağışların geç başlaması nedeniyle ekim takviminde sarkma yaşandığını fakat umutlu olduklarını söyledi.

Taş, "Her yıl ekim ayının sonu ile kasımın başında sürümlerimizi tamamlayıp ekime başlarız. Bu sene yağışlar geç geldiği için biraz geciktik ama umutluyuz. İnşallah bu yıl kuraklık yaşamayız ve emeğimiz boşa gitmez" dedi.

Bölgede ekim çalışmalarının kasım ayı boyunca devam etmesi planlanıyor.