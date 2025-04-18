İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.



23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas tahliye edildi.

MURAT ABBAS KİMDİR?



1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi.

1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı. PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlenen Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

Mart 2015’te PSM Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu.