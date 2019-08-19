Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Dursun'un içinde bulunduğu araç, Erciş Bayramlı Mahellesi yakınlarında şarampole devrildi.



Dursun, Malazgirt zaferinin yıldönümü etkinliğine yönelik hazırlıkları incelemek üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gitmişti.

Buradaki incelemelerinin ardından otomobiliyle Van'a hareket eden Dursun, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı mevkiinde trafik kazası geçirdi. Dursun'ın kazada hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi de yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HALUK DURSUN KİMDİR?

Haluk Dursun, 1957 yılında Kocaeli Hereke’de dünyaya geldi. Dursun, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi kürsülerini bitirdi.



Marmara Üniversitesi’nde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük ünvanı aldı.

Dursun, İstanbul Büyükşehir Beledeyesi Kültür A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanı olarak görev yaptı.



İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekilliği görevinde bulunan Dursun, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzelerinde müdürlük yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müsteşarlık da yapan Dursun, 2018 yılında bakan yardımcısı olarak atandı.



9 KİTAP YAZDI



Şehir ve Kültür: İstanbul, İstanbul'da Yaşama Sanatı, Boğaziçi'nde Kırk Yılım, Osmanlı Coğrafyası'na Yolculuk isimli eserlerin de bulunduğu 9 kitap yazdı.



ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybemesi üzerine Twitter'dan bir taziye mesajı yayımladı.



Erdoğan mesajda, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM KALIN: GÜZEL BİR İNSAN, İYİ BİR İLİM ADAMI, SADIK BİR HOCA VE DOSTTU



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Prof. Dr. Haluk Dursun ile ilgili yayınladığı taziye mesajında;

Kalın, "Van'ın Erciş ilçesine giderken elim bir trafik kazasında hayatını yitiren Kültür Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Güzel bir insan, iyi bir ilim adamı, sadık bir hoca ve dosttu. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.