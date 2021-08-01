Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Ormanlarda yapılaşma yetkisi" ile ilgili iddialara yanıt verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum."



Sn. @kilicdarogluk,



Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 Bakanlığın uhdesinde 39 YILDIR var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla SINIRLANDIRILMASINDAN ibarettir.



Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 31, 2021