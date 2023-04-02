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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yanıtladı: Sultanahmet Camii ne zaman ibadete açılacak?

1609-1617'de Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Camide çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış tarihini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yanıtladı: Sultanahmet Camii ne zaman ibadete açılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyondaki Sultanahmet Camii'ni bayram namazı ile beraber yeniden ibadete açacaklarını duyurdu. Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sultanahmet Camii'nde incelemelerde bulunduk. Tarihi mirasımızı bayram namazı ile birlikte yeniden ibadete açacağız" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yanıtladı: Sultanahmet Camii ne zaman ibadete açılacak? - 1


"MAVİ CAMİ OLARAK BİLİNİYOR"

Sultanahmet Camii, dünyanın en ünlü camilerinden biri. İç yapısında mavi renkli İznik çinilerinin kullanılmış olması bu muhteşem yapıya ayrı bir güzellik katıyor. Bu güzellik nedeniyle "Mavi Camii" olarak da biliniyor. Caminin geniş avlusu ve yapıldığı dönemden kalan beyaz minberi görülmeye değer. Camiye girdiğinizde yalnız duvarlarında her biri birer sanat eseri olan İznik çinilerine değil kubbe süslemelerine de bakın. Bu süslemeler, Osmanlı kültürünün en güzel örnekleri olarak bugün de varlıklarını koruyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yanıtladı: Sultanahmet Camii ne zaman ibadete açılacak? - 2

Sultanahmet Mahallesi, At Meydanı Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kendi adıyla anılan semtte, tam Ayasofya'nın karşısına oturtulmuş olan Sultan Ahmed Camii, 17. yüzyılda, Mimar Sinan'ın yapı anlayışı içinde inşa edilmiş bir şahaserdir. Sinan 1588 yılında öldüğü zaman, Osmanlı klâsik mimarisinin tüm eserlerini vermiş ve kendi mimarî ekolünü devam ettirecek mimarları da yetiştirmiş­ti.

Sultan Ahmed Camii, Sultan I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Temeli H. 1018 (M. 1609) de, bizzat Sultan tarafından tö­renle atılan camiin yapımı için, mimarına her türlü kolaylığın sağlandığı biliniyor.

Sultanahmet Camiinin, türbe, medrese imarethane, tabhane, kasr-ı hümayun, mektep, sebiller ve fevkani odalarla, tahtanî dükkânlar vardır. Caminin en önemli özelliklerinden biri de hiç bir yerde görül­meyen minare sayısıdır. Dördü üç, ikisi de ikişer şerefeli altı minaresi vardır.

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