Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yanıtladı: Sultanahmet Camii ne zaman ibadete açılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyondaki Sultanahmet Camii'ni bayram namazı ile beraber yeniden ibadete açacaklarını duyurdu. Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sultanahmet Camii'nde incelemelerde bulunduk. Tarihi mirasımızı bayram namazı ile birlikte yeniden ibadete açacağız" dedi
"MAVİ CAMİ OLARAK BİLİNİYOR"
Sultanahmet Camii, dünyanın en ünlü camilerinden biri. İç yapısında mavi renkli İznik çinilerinin kullanılmış olması bu muhteşem yapıya ayrı bir güzellik katıyor. Bu güzellik nedeniyle "Mavi Camii" olarak da biliniyor. Caminin geniş avlusu ve yapıldığı dönemden kalan beyaz minberi görülmeye değer. Camiye girdiğinizde yalnız duvarlarında her biri birer sanat eseri olan İznik çinilerine değil kubbe süslemelerine de bakın. Bu süslemeler, Osmanlı kültürünün en güzel örnekleri olarak bugün de varlıklarını koruyor.
Sultanahmet Mahallesi, At Meydanı Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Kendi adıyla anılan semtte, tam Ayasofya'nın karşısına oturtulmuş olan Sultan Ahmed Camii, 17. yüzyılda, Mimar Sinan'ın yapı anlayışı içinde inşa edilmiş bir şahaserdir. Sinan 1588 yılında öldüğü zaman, Osmanlı klâsik mimarisinin tüm eserlerini vermiş ve kendi mimarî ekolünü devam ettirecek mimarları da yetiştirmişti.
Sultan Ahmed Camii, Sultan I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Temeli H. 1018 (M. 1609) de, bizzat Sultan tarafından törenle atılan camiin yapımı için, mimarına her türlü kolaylığın sağlandığı biliniyor.
Sultanahmet Camiinin, türbe, medrese imarethane, tabhane, kasr-ı hümayun, mektep, sebiller ve fevkani odalarla, tahtanî dükkânlar vardır. Caminin en önemli özelliklerinden biri de hiç bir yerde görülmeyen minare sayısıdır. Dördü üç, ikisi de ikişer şerefeli altı minaresi vardır.