Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 2026 turizmi için kritik toplantı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla İstanbul’da düzenlenen toplantılarda, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin sektöre etkileri değerlendirilirken Türkiye’nin turizmdeki güçlü konumunu koruyacak ve ileri taşıyacak yol haritası masaya yatırıldı.

TGA Yönetim Kurulu toplantısına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bakan Başdanışmanı A. Tayfun Topal ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler’in yanı sıra sektörün farklı alanlarını temsil eden isimler katıldı.

Yönetim kurulu üyeleri arasında; THY Marka ve Tanıtım Başkanı Rafet Fatih Özgür, Havalimanları ve Terminal İşletmeleri temsilcisi Serkan Kaptan, Akdeniz Bölgesi temsilcileri Cengiz Haydar Barut, Hüseyin Gümrükçüler ve Ece Tonbul, Ege Bölgesi temsilcisi Ercan Torunoğulları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi Deniz Güler, İç Anadolu Bölgesi temsilcisi Murat Yavuz, Marmara Bölgesi temsilcileri Mahir Özbek, Murat Başer ve Hediye Güral, Seyahat Acentaları temsilcisi Hüseyin Kurt ile Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri temsilcisi Mehmet Akdağ yer aldı.

Toplantıda sektörün mevcut görünümü, pazarlama stratejileri ve hedef pazarlar doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilirken; turizm çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalar ve uluslararası rekabet gücünü güçlendirecek politikalar üzerinde duruldu.

KÜRESEL GELİŞMELERE KARŞI TURİZMDE DİRENÇ VE İSTİKRAR ADIMLARI

TGA Yönetim Kurulu toplantısının ardından, yine Bakan Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında sektör paydaşlarının görüş ve önerileri ele alındı. Danışma Kurulu toplantısına; TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, POYD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Gümrükçü, TUROYD Onursal Başkanı Ali Can Aksu, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TYD Başkanı Oya Narin, TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer katıldı.

Toplantılarda; turizmde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek uygulamalar, yeni iş birlikleri ve sahadan gelen talepler doğrultusunda geliştirilecek projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin turizm hareketliliği üzerindeki olası etkileri her iki toplantının da önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bu kapsamda Türkiye’nin turizmde istikrarını koruyacak, risklere karşı dayanıklılığını artıracak ve sektörün dinamizmini sürdürecek adımların atılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye’nin turizmde elde ettiği kazanımları kalıcı hale getirmek ve sektörü daha ileri taşımak amacıyla yürütülen çalışmaların, tüm paydaşların katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.