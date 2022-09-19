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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NTV'de yayımlanan Seda Öğretir ile Özel Röportaj programında gündeme dair merak edilen sorulara yanıt veriyor.

Kız Kulesi'nde Eylül 2021'de restorasyon çalışmaları başladı. Bu ay başında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tartışma başlattı. Kulenin üst kısmının olmadığı iddiaları tepki çekti.

Geçen yıl restorasyona alınan tarihi yapının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri mevcut tartışmalarının yanında "Kız Kulesi yıkıldı mı?" sorusunu beraberinde getirmişti. Bakan Ersoy, ilk olarak bu konuya değindi.



Bakan Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar:



Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu.

''HORTUM ÇIKSA KULEYİ GÖTÜRÜRDÜ''

Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik.

''BİNANIN ALTINDA BOŞLUKLAR VARDI''

Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarları yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı.

RESTORASYON SÜRECİ NEDEN UZADI?

Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık.

Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı.