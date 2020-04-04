Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapılan düzenlemeleri paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından turizm, kültür ve sanat alanlarında yapılan düzenlemelerle ilgili paylaşımlar yaptı.



İç hava yolu taşımacılığında %18 olan KDV oranının Nisan Mayıs ve Haziran ayları için yüzde 1'e indirildiğini belirten Ersoy, "Kısa çalışma ödeneğinde çalışma şartı 450 güne, hizmet şartı ise 60 güne düşürüldü. Askıdaki personelin kısa çalışma ödeneği hakkında faydalanması sağlandı. Asgari ücret desteği 2020 sonuna kadar uzatıldı" dedi.



İhracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmaların Eximbank kredileri için KGF kefalet oranının %100’e çıkarıldığının altını çizen Ersoy, "İşçi çıkarmayan turizm firmaları için kamu bankaları ile programa katılan bankalardan 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ve %7,5 faiz ile KGF kefaletli ‘işe devam kredisi’ kullanma hakkı tanındı" ifadelerini kullandı.

TİYATROLARA DESTEK



Yeni sezonda yapılacak yardımların üst limitlerini ve yardım yapılacak özel tiyatro sayısının artırıldığını belirten Ersoy, başvuruların ise Temmuz, yeni sezon ödemlerini ise Eyül ayı olmak üzere öne çekildiğini belirtti.



Bakan Ersoy'un sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamalar şöyle...



“2019-2020 sanat sezonu için bakanlıktan yardım almış özel tiyatroların (yasaklar kapsamında oyun taahhütlerinin tamamını yerine getirmeseler de) 11 Mart 2020 tarihine kadar proje destek miktarında herhangi bir kesintiye gidilmeyecektir.”



“Özel tiyatroları; kapasiteleri ve personel sayıları ile orantılı desteklemek için çalışıyoruz. Özel tiyatroların devlet teşvik ve desteklerinden faydalanması sağlandı. Aynı zamanda 130 özel tiyatroya Kültür Girişimi Belgesi alma hakkı tanındı.”



“Bakanlığa bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera Balesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlükleri’nde 3000’den fazla yevmiyeli çalışan sanatçımızı 2020 Ocak ayı itibarıyla; yıllık sözleşme kapsamına aldık.”



“Etkin Kütüphane Evinizde, Kütüphanem Cepte, E-Kitap Mobil Uygulaması ve Konuşan Kitaplık hizmetleri dijital ortamda sizlerle.”



SANAL MÜZE YAYINDA



“Gidemediğiniz müzeleri sanalmuze.gov.tr adresi üzerinden gezebilir, nitelikle vakit geçirmek istediğiniz her an, Youtube kanalımızı üzerinden bakanlık arşivine ulaşabilirsiniz”



“Ayrıca çocukların da keyifli vakit geçirmesi için Youtube kanalımızı ziyaret ederek çocuk oyunlarına kolayca erişebilirsiniz.”



“‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ etkinliği kapsamında, 1 milyon öğrenci için sunulan ücretsiz film hediye kapasitesi 2 milyon öğrenciye çıkarıldı. Bu sayede Anadolu’daki sinemalarımızın da desteklenmesi sağlandı.”



TURİZME DESTEK



“Kredi, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süre ile ötelenmesi dahil olmak üzere birçok kolaylık sağlandı. Bu öteleme turizm sektöründe 12 aya çıkabiliyor.”



“A grubu acentelerin müze ücretlerine 16 Mart – 15 Ekim tarihleri arasında %10’luk ek indirim sağlandı.”



"TÜRSAB aidatlarının 2020 yılında alınmaması karara bağlandı.”



“Otellere, acente avanslarını geri ödemelerini kolaylaştıracak kredi imkanı sağlandı.”



“Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri, hasılat payı, ecrimisil ödemeleri, nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle faizsiz ertelendi.”



“Sektör paydaşlarının bu süreci kolaylıkla atlatabilmesi için nisan, mayıs ve haziran dönemlerinde verilmesi gereken muhtasar, SGK prim hizmet ve KDV beyannamelerinin ödemeleri 6’şar ay ertelendi.”



MESLEK BİRLİKLERİNE DESTEK



“Müzik, sinema, ilim-edebiyat, güzel sanatlar ve radyo-televizyon sektörlerinde; eser sahipleri ile yapımcı ve yayınevlerinden oluşan 27 meslek birliğinin 2020 yılı destek tutarları %50 oranın artırıldı.”