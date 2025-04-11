Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alacak (Başvuru şartları ve tarihleri)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Yapılan açıklamada; "Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı vc/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 127 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Başvurular elektronik ortamda 11/04/2025 günü saat 08:00 başlayacak ve 25/04/2025 saat 18:00'de sona erecek. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmayacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:



1. Türk Vatandaşı olmak.



2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.



3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.



4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaymaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.



6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (,jpeg) formatında "Diğer Belgeleriniz"' sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.