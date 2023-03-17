Kültür ve Turizm Bakanlığı 27 sürekli işçi alımı yapacak: Başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımıyla ilgili duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuruda; "Merkezi, Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28’inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde (27) boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrası ile 7’nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; (1) Hukuk Müşaviri, (1) Avukat, (2) İç Denetçi, (1) Mühendis, anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 6’ncı fıkrasına göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; (1) Avukat, (2) Mühendis, (3) Mimar, (1) Şehir Plancısı, (3) İdari Uzman, (5) Büro Görevlisi, (1) Teknisyen, (2) Destek Personeli, (4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacaktır." denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI



Giriş sınavında başvuracak adayların;



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,



2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,



3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari puan almaları,



4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

SINAV YERİ VE TARİHİ



Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular dijital ortamda 24/03/2023-07/04/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

