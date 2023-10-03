Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 personel alımı yapacağını duyurdu: Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,



4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş

olmak,



5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.