Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 sürekli işçi alımı yapacak (Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. 5 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığına büro görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, destek personeli, avukat, şehir plancısı, mimari peyzaj mimarı, mühendis, biyolog, idari uzman ve iç denetçi ünvanlarında olmak üzere sürekli işçi alımı yapılacak. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı başvuru sürecinin ayrıntıları....

Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 sürekli işçi alımı yapacak (Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı paylaştı. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu
değerlendirilmeye alınmayacak. 

SÜREKLİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda 15/9/2023-29/9/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
başvurularını gerçekleştirecektir

Kültür ve Turizm Bakanlığı 47 sürekli işçi alımı yapacak (Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı) - 1

BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavında başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyetbelgesine sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSS P94 puan türlerinden asgari puan almaları,

4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

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