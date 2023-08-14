Kültür ve Turizm Bakanlığı 86 personel alımı yapacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 14 Ağustos-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu -İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yalnızca elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,



2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,



3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,



4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,



7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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