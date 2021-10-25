Kültür ve Turizm Bakanlığı, en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, mütercim-tercüman, programcı ve tekniker alımı yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın www.ytb.gov.tr internet adresinde duyurulacak olan başvuru linki aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.



Başvurular elektronik ortamda alınacağından; posta, e-posta, faks veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

Giriş sınavı başvuruları, 25.10.2021 saat 09.00’da başlayıp 05.11.2021 saat 18.00’de sona erecek.

Adayların başvurularını, başvuru sistemi üzerinden hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elektronik ortamda iletmeleri gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER



1- Başvuru sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi.



2- Diploma/Mezuniyet belgesi (Öğrenim bilgileri lisans ve ön lisans mezunları için başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir. Ortaöğretim mezunlarının belgelerini sisteme manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.)



3- Başvuru şartlarına uygun KPSS puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)



4- Destek Personeli (Temizlik Personeli) pozisyonu için varsa temizlik ve/veya hijyen sertifikası.



5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için boy-kilo bilgisi ile başvuru şartlarına uygun özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.



6- Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonları için başvuru şartlarına uygun YDS puanı. (Başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)



7- Programcı pozisyonu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan bölümlerinden mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösterir belge veya bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika.



8- Programcı pozisyonu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikası.

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