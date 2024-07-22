Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci sözlü sınav sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı kapsamında (kütüphaneci) sözlü sınav sonuçları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci sözlü sınav sonuçlarına adaylar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci sözlü sınav sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı kapsamında yeni bir duyuru paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci sözlü sonuçları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci sözlü sınav sonuçları açıklandı - 1

SONUÇ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "13-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen KÜTÜPHANECİ sözlü sınav sonuçlarına adaylar https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Sözlü sınav sonucuna itirazda bulunacak adaylar yazılı olarak, 29.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla başvurabilirler. Son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

KÜTÜPHANECİ pozisyonlarında başarılı olan ASİL ADAYLAR için atamaya esas belgelerin toplanması hakkında daha sonra duyuru yapılacaktır.

1629 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında Sözlü Sınava giren, Arkeolog ve Müze Araştırmacısı ile Mesleki Uygulama Sınavına giren Restoratör pozisyonları için değerlendirme süreci devam etmekte olup, neticelendiğinde duyuru yapılacaktır.

İlgililere duyurulur." denildi.

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