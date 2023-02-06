Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlık açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sınavıyla ilgili son duyurular merak ediliyor. Bakanlık tarafından yapılacak olan 58 sözleşmeli personel alımı sınavının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından iptal olup olmadığı merak ediliyor. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sınavı iptal mi edildi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlık açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sınav açıklaması yapıldı. Peki, sınav iptal mi edildi?

BAKANLIK DUYURDU

Bakanlık'tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi.

"06.02.2023-10.02.2023 tarihlerinde Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncüyıl Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 58 sözleşmeli (1 Mimar, 23 Mühendis, 2 Şehir ve Bölge Plancısı, 23 Tekniker, 6 Teknisyen ve 3 Müze Araştırmacısı) sözlü sınavı, Kahramanmaraş ve çevre illerinde yaşanan üzücü deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

yer ve tarih bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun."

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