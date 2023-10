Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sektöre destek

TÜRK DİZİLERİ DÜNYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR



İçerikleri her geçen gün zenginleşen Türk dizileri 152 ülkede 700 milyondan fazla seyirciyle buluşuyor. Orta Doğu ve MENA Bölgesi’nde başlayan bu başarı hikayesi tüm dünyaya yayılırken Şili’den İspanya’ya, Rusya’dan Hindistan’a kadar her yerde Türk dizileri büyük ilgi görüyor.



Dizi filmlerinin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyen Türkiye, bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alırken diziler ülkenin yumuşak gücü olarak da kültür diplomasisine önemli katkı sağlıyor.