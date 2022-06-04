Kültürel hazine anıt ağaçlar

Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan, yörenin kültür ve tarihinde özel yeri bulunan ağaçlar "anıt ağaç" olarak kabul ediliyor.



Türkiye'de bu niteliklere sahip olan 9 bin 328 anıt ağaç bulunuyor. Antalya'da 2 bin 327 yaşındaki sedir ağacı, Zonguldak Alaplı'daki 4 bin yaşındaki porsuk ağacı, Hatay'daki 2 bin yıllık çınar bunlardan sadece bazıları.



Anıt ağaçları korumak için 2014 yılından itibaren 43 noktada derin izleme çalışmaları yürütülüyor. Anıt ağaçlar görkemli yapılarıyla doğal tarihinin günümüzdeki temsilcileri konumundalar. Aynı zamanda da dönemin kültüründen de izler taşıyan yaşatan doğal miras statüsündeler.