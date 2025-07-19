Kum kamyonu şarampole devrildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kum kamyonu şarampole devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Kum kamyonu şarampole devrildi

-Adıyaman karayolunun Yaslıca Mahallesi yakınlarında H.Ö.'nün kullandığı kum kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Ters dönen kamyonda bulunan sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon vinç yardımıyla şarampolden çıkarıldı.

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