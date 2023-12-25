Kum ocağında istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı, 1 işçi öldü

Diyarbakır'da kum ocağı inşaatının beton istinat duvarı, 2 işçinin üzerine çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı kurtarıldı. Kuzeni Abdullah Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kum ocağında istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı, 1 işçi öldü

'ın Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yapımı süren kum ocağının 9 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığındaki beton istinat duvarı çalışma sırasında çöktü.

Bu sırada çalışma yapan 5 işçiden Ahmet ve Abdullah Güngör göçük altında kaldı. 3 işçi ise son anda kurtuldu.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DUVARIN ÇÖKECEĞİNİ FARK EDİP, KAÇARKEN DÜŞMÜŞ

Ahmet Güngör, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken kuzeni Abdullah Güngör'ün çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen Abdullah Güngör'ün yakınları fenalık geçirdi. 50 kişilik kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının sonucunda Abdullah Güngör'ün cansız bedenine ulaşıldı.

İşçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü öğrenildi.

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