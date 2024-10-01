Kum tepeceğinin altında kalan çocuk hayati tehlikeyi atlattı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine devrilen kum tepeciğinin altında kalan 8 yaşındaki küçük çocuğun tedavisi sürüyor. Hastanede yapılan açıklamada çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Kum Mahallesi'nde kuzeni Ezgi Yavuz ile Obalar mevkisindeki plajda oynarken dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin kayması sonucu yaralanan Ahmet Sedat Ünver, Kumluca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk cerrahisi bölümünde tedavisi süren çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
KUZENİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kumluca'da dün 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile kuzeni Ahmet Sedat Ünver, Obalar mevkisindeki plajda oynarken kayan kum tepeciğinin altında kalmıştı.
Hastaneye kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz hayatını kaybetmişti.
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