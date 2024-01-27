Kum yüklü kamyon şarampole devrildi

Antalya'da Mustafa Yollar idaresindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, Akseki’nin Bademli Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Direksiyon ile şoför koltuğu arasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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