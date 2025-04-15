Kum yüklü TIR alev alev yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

M.B. idaresindeki 46 ACN 233 plakalı kum yüklü TIR, Osmaniye-Kahramanmaraş karayolunda seyir halindeyken Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı önünde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü durdurduğu araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

Bu arada TIR'ın yanması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.