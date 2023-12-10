Kum yüklü TIR'ın devrildiği kazada faciadan dönüldü

Kaza, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 33 BCC 70 plakalı kum yüklü TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. TIR ardından orta refüje devrildi.

Kazada TIR'ın dorsedinde taşıdığı tonlarca kum ise çevreye saçıldı. Kazada sürücü M.K., yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda temizlik ekibi sevk edilirken, TIR'ın devrildiği esnada yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.